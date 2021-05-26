Microsoft CEO'su açıkladı! Yeni nesil Windows yolda

Microsoft Windows 10 için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bir süredir ise Windows'a gelecek büyük bir güncellemeden bahsediliyor. Bu güncellemenin kod adının Sun Valley olduğu söyleniyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise bu konuya dair önemli açıklamalar yapmış durumda.

MICROSOFT CEO'SUNDAN 'YENİ NESİL WINDOWS' İMASI

Satya Nadella, Build konferansı için yaptığı açılış konuşmasında Windows'a gelecek büyük bir güncellemeden bahsetti. Nadella güncellemeye dair ayrıntılar sunmasa da, güncelleme için Windows 10 değil, "yeni nesil Windows" ifadesini kullandı.

"SON ON YILIN EN ÖNEMLİ WINDOWS GÜNCELLEMESİ"

Nadella açılış konuşmasında "Yakında, geliştiriciler ve içerik oluşturucular için daha büyük ekonomik fırsatların kilidini açacak, son on yılın en önemli Windows güncellemelerinden birini paylaşacağız" dedi. Nadella ayrıca, "Yeni nesil Windows konusunda inanılmaz derecede heyecanlıyım" diyerek çok yakında daha fazlasını paylaşmayı umduklarını söyledi.

Build bir geliştirici konferansı olduğu için Microsoft CEO'su orada belirli bir kitleyi, yani geliştiricileri hedef aldı. Ancak gelecek nesil Windows, PC kullanıcıları için de önem arz edebilir. Çünkü bu güncellemenin Windows'un görünümünde önemli bir revizyon yapacağı ifade ediliyor. Windows 10'un Temmuz ayındaki altıncı yıl dönümünün yaklaştığını düşünürsek, yeni nesil Windows güncellemesinin yazın açıklanması olası görünüyor.

