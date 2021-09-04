Microsoft, çılgın projesi ile birlikte yeniden gündeme gelmeyi başardı

Yazılım sektöründen akıllı telefon donanımlarına kadar birçok konuda ön plana çıkmaya çalışan Google ve Apple gibi platformlar oldukça başarılı. Ancak Microsoft böyle bir konuda ne yazık ki başarısını henüz ispat edemedi. Şirket akıllı telefon konusunda beklentilerin çok daha gerisinde. 22 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan etkinlikte Microsoft yeniden akıllı telefon sektörüne girmeye çalışacak.

Ortaya çıkan son detaylara göre Surface Pro modeli 22 Eylül’de yapılacak olan etkinlikte gösterilecek. Burada Windows 11 işletim sistemi kullanılması tercih edilecek gibi görünüyor. Böylece yeni işletim sisteminin bilgisayar donanımlarında nasıl kullanılabileceği daha net şekilde görülecek.

Tüm bunlara ek olarak gelen son detaylara göre Android işletim sistemi ile çalışan çift ekranlı bir telefon kullanılacağı ifade ediliyor. Bu akıllı telefon ile birlikte Microsoft bir kez daha kendisini belli edecek. Yeni akıllı telefonun Surface Duo 2 ismiyle piyasaya sunulması bekleniyor.

Cihazın çift ekranlı bir akıllı telefon modeli olması bekleniyor. Ayrıca hem işlemci hem de kamera gibi teknik detaylarda çok daha fazla özellik tercih edilecek. Amiral gemisi denilebilecek bir akıllı telefon ile karşımıza çıkması beklenen Microsoft daha şimdiden büyük heyecan yarattı. Peki sizce şirket akıllı telefon sektöründe gerçekten girmeli mi?

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