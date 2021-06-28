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Microsoft değerine değer kattı

28.06.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft son olarak Windows 11’i duyurması ile gündeme gelmişti. Şirket için her şey yolunda gidiyor. Şirket gelişmeye ve yeni firmaları bünyesine katarak ve yeni kategorilere geçiş yaparak değerini artırmaya da devam ediyor.

Microsoft değerine değer kattı

Son değerleme ile beraber Microsoft değerini 2 trilyon dolara çıkardı. Microsoft’un şu anda 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değeri olan halka açık ikinci Amerikan şirketi olduğu anlamına geliyor. Apple, Ağustos 2020’de aynı şeyi başarmıştı.

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Microsoft’un PC pazarı, sadece 2020’de yüzde 10’un üzerinde büyüdü ve bu değerlenmede en büyük pay sahibi oldu. Şirketin başarısı, Surface cihazlarında, Xbox içeriğinde ve bulut hizmetlerinde alınan büyük kazançlarla perçinlendi. Microsoft, Akıllı Bulut segmentinin 2020 mali yılında 48 milyar dolar kazandığını açıkladı.

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Windows 11 tanıtılırken, bu sürüme sahip olmak için belirli sistem gereksinimleri gerekiyor. Durum böyle olunca bu sürüm için yeni PC satış rakamları da yakalanarak daha fazla kazanç edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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