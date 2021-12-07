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Microsoft değişiklikleri geri alıyor

07.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, varsayılan tarayıcıları değiştirmeyi zorlaştıran Windows 11 değişikliklerini kaldırıyor.

Microsoft değişiklikleri geri alıyor

Yeni bir Insider yapısı sayesinde artık her bağlantı türü için varsayılanı zahmetli bir şekilde değiştirmek yerine daha kolay bir yol olacak. Artık tek bir düğmeyle Edge’den Chrome, Firefox veya diğer tarayıcılara geçiş yapmanıza olanak tanıyan bir seçenek mevcut.

Değişiklik yalnızca bir tarayıcının dışında yüklenen dahili bağlantılar için geçerli olacak. Şu anda, böyle bir bağlantıya tıkladığınızda, tarayıcı değiştirme seçeneği sunan bir iletişim kutusu açılıyor, ancak “her zaman bu uygulamayı kullan” kutusunu işaretlemediğiniz sürece tercihiniz korunmuyor. Daha da kötüsü, HTM, HTML, HTTP ve HTTPS dahil olmak üzere birden çok web dosyası türü için varsayılanı ayarlamanız gerekli. Her seferinde, tercihinizi yeniden onaylamanızı isteyen kafa karıştırıcı bir kutu açılıyor.

ARTIK SON

Artık bu kafa karışıklığı son bulacak. En son sürümde varsayılan tarayıcınızı tek bir düğmeyle ayarlayabileceksiniz. Windows 11 çıktıktan kısa bir süre sonra Microsoft, kullanıcılara daha ayrıntılı kontrol sağlamak için değişiklikler yaptığını söyledi. Bu da Brave, Opera, Firefox ve Chrome gibi rakip tarayıcı üreticilerinin şikayetlerine yol açtı. Bir Brave sözcüsü verdiği demeçte, “ Bu Windows 11 yaklaşımını kınıyoruz, çünkü varsayılan bir tarayıcı seçiminin bireyler ve onların mahremiyeti üzerinde birçok etkisi var. Kullanıcılar seçim yapmakta özgür olmalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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