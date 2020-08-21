Microsoft Edge DNS koruma özelliğine kavuşacak

DNS koruması, normal HTTPS trafiğinde DNS adresi aramalarını gizliyor. Bu DNS adresi aramalarından önce düz metin içerisinde yer alıyor. Yani internet servis sağlayıcınız ziyaret ettiğiniz web sayfalarının bir profilini kolayca oluşturamıyor. Bu özellikten dolayı internet servis sağlatıcıları; web sitelerini engelleyemiyor ve savunmasız kişileri kendi güvenlik araçları ile koruyamıyordu. Bu yüzden sürekli eleştirilen bu özelliğin sürpriz bir şekilde Microsoft’un yeni tarayıcısı Edge’e geleceği açıklandı.

EDGE'İN DNS KORUMASI İLE TAKİP EDEMİYORLAR

Microsoft’un test sürümü olan Edge Canary’nin 86.0.612.0 sürümünde Güvenli DNS ve bir dizi alternatif şifreli DNS sağlayıcısı özellikleri sunuluyor. Bu özelliği aktif ettiğinizde DNS koruması devreye giriyor ve internet servis sağlayıcınız sizi DNS üzerinden takip edemiyor.

Takip mekanizmasını yerle bir ettiği için sürekli eleştirilen bu özelliğin Microsoft tarafından kullanılacak olması bir şeylerin kökten değişmesini sağlayabilir. İnternette gizlilik olayının sürekli gündeme gelmesi ve Microsoft’un bu hamlesi, bakalım ISS’ler için büyük yaptırımların gelmesinin önünü açacak mı?

Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur?

