Microsoft Edge iddialı geliyor

Google Chrome ya da Mozilla Firefox, hepimizin en çok tercih ettiği internet tarayıcısı olmakla birlikte Microsoft Edge kullanışlı özelliklerle bunu değiştirebilir. Şirket bugüne kadar işletim sisteminde gösterdiği başarıyı internet tarayıcısı alanında ne yazık ki gösteremedi. Bu durumu değiştirmek isteyen şirket sürekli ek özelliklere yer veriyor.

Microsoft Edge hepimiz için sadece zor durumlarda başvurulan bir tarayıcı. Ancak şirketin bu durumdan çok rahatsız olduğu ve değişim istediği görülüyor. Peki bu internet tarayıcısı için hangi yeni özellikler geldi?

MİCROSOFT EDGE PDF OKUYUCU

Microsoft Edge Canary’ye gelen son güncelleme sayesinde PDF okuyucu konusunda bazı iyileştirmeler yapıldı. Herhangi bir kısayol tuşu kullanmadan PDF okuyucu üzerinden dilediğiniz aramayı yapabileceksiniz.

PDF okuyucu bazen istenilen sonuçları hemen getiremeyebiliyor. Hatta dosya ne kadar uzunsa bulması da o kadar zor olacaktır. Şirket kendi tarayıcısında bu sorunu bitirmek istedi.

MİCROSOFT EDGE GEÇMİŞ VE SEKMELERİN SENKRONİZESİ

Microsoft şirketi tarafından yapılan yeni güncelleme ile birlikte Edge tarayıcınızda geçmiş ve sekmeler senkronize edilebilecek. Böylece sizinle birlikte tüm verileriniz de taşınmış olacak. Her ne kadar bu özellik pek önemli görülmese bile yine de Microsoft önemsiyor.