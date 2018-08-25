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Microsoft Edge Türkiye mağazalarında indirime sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

iOS ve Android için geliştirilen Microsoft Edge ile daha akıcı ve reklamsız internet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Microsoft Edge Türkiye mağazalarında indirime sunuldu

Windows 10‘da yer alan Edge tarayıcı, hem güvenliği hem de Google Chrome’a göre hızlı olması ile büyük beğeni toplamıştı. Yazılım devi Microsoft, gelen bu olumlu görüşlerin ardından Edge’i iOS ve Android‘e de getirmek için kolları sıvamıştı.

iOS ve Android’de test aşamasında olan Edge, bugün test aşamasından çıktı. Daha önceleri Türkiye mağazalarında yer almayan Edge tarayıcısı bugün Türkiye App Store ve Play Store’undaki yerini aldı. Siyah ve beyaz tema seçeneklerine sahip olan Edge, bünyesinde tümleşik olarak gelen Adblock Plus eklentisi ile reklamaları da engelleyebiliyor.

Chrome’da olduğu gibi Edge’de de Microsoft hesabınız ile giriş yaptığınızda masaüstü ve mobil sürümü senkronize bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hız konusunda mobilde Google Chrome ve Firefox’tan kat ve kat daha hızlı olan Edge, iOS’te Safari‘nin yerini alacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
android Microsoft Edge ios Windows

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