Microsoft Edge, Windows ve macOS için yayınlandı

Windows ve macOS platformları için yayınlanan Chromium tabanlı Edge tarayıcısı, Google Chrome’daki eklentileri kullanma imkanını sunmasının yanında dahili izleyici engelleme özelliği ile de dikkat çekiyor. Oldukça kullanışlı bir yapıda olan tarayıcı, karanlık ve aydınlık tema seçeneklerine de sahip.

Hız konusunda oldukça hızlı olan bu tarayıcıyı buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Eğer Google Chrome veya Opera’ya bir alternatif arıyorsanız, Edge’i mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Bir kaç hatasına rağmen olduka akıcı bir deneyim sunan Edge’de, dahili izleyici/reklam engelleyiciyi açtığınızda sitelerin daha hızlı yüklendiğini göreceksiniz.

Microsoft hesabınız ile uygulamaya giriş yaptığınızda, Windows, macOS, iOS ve Android cihazlarınız arasında senkronizasyon da yapabiliyorsunuz. Şifreleriniz, yer imleriniz ve ayarlarınız gibi bir çok öğeyi tek tıklama ile eşitleyebiliyorsunuz.

Yazılım devi yeni özelliklerin çok yakında uygulamasına ekleneceğini belirtiyor. İlk etapta stabiliteye odaklanacak olan tarayıcının RAM tüketimi konusunda Chrome’dan daha iyi performans sergilediğini belirtelim. Edge, Chrome’un nerede yarısı kadar RAM kullanıyor.

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