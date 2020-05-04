Microsoft Flight Simulator için yeni görseller yayımlandı

Şu anda alfa geliştirme sürecinde olan oyunun grafikleri son derece göz alıcı. En son yayımlanan görsellerde görülebilen bulutlar oyundaki gerçekçiliği gözler önüne seriyor.

Özellikle en son yayımlanan kısa videolarda bu gerçekçi grafikler ön plana çıkıyor. Bir yağmur bulutunun içinden geçen uçağı gösteren videoda geliştirici ekibin oyuna göstermiş olduğu özen açıkça belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan sistem gereksinimlerine bakılınca birçok oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olarak göze çarpıyor.

Microsoft Flight Simulator için açıklanan minimum özelliklerin oldukça makul olduğu görülebiliyor. Bununla birlikte, ‘önerilen’ ve ‘ideal’ sistemler de var ve ikincisi için RTX 2080 / Radeon VII ve 32GB RAM’e sahip olmanız gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimleri