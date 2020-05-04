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Microsoft Flight Simulator için yeni görseller yayımlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Microsoft Flight Simulator gerçekçi grafikleri sayesinde daha çıkış tarihi bile belli olmamasına rağmen bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri haline geldi.

Microsoft Flight Simulator için yeni görseller yayımlandı

Şu anda alfa geliştirme sürecinde olan oyunun grafikleri son derece göz alıcı. En son yayımlanan görsellerde görülebilen bulutlar oyundaki gerçekçiliği gözler önüne seriyor.

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Özellikle en son yayımlanan kısa videolarda bu gerçekçi grafikler ön plana çıkıyor. Bir yağmur bulutunun içinden geçen uçağı gösteren videoda geliştirici ekibin oyuna göstermiş olduğu özen açıkça belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan sistem gereksinimlerine bakılınca birçok oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olarak göze çarpıyor.

Microsoft Flight Simulator için açıklanan minimum özelliklerin oldukça makul olduğu görülebiliyor. Bununla birlikte, ‘önerilen’ ve ‘ideal’ sistemler de var ve ikincisi için RTX 2080 / Radeon VII ve 32GB RAM’e sahip olmanız gerekiyor.
Minimum sistem gereksinimleri

  • CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
  • GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770
  • VRAM: 2GB
  • RAM: 8GB
  • HDD: 150GB
  • İnternet Bağlantısı: 5 Mbps
    Önerilen sistem gereksinimleri
  • CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
  • GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970
  • VRAM: 4GB
  • RAM: 16GB
  • HDD: 150GB
  • İnternet Bağlantısı: 20 Mbps
    İdeal sistem gereksinimleri
  • CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X
  • GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080
  • VRAM: 8GB
  • RAM: 32GB
  • HDD: 150GB (SSD recommended)
  • İnternet Bağlantısı: 50 Mbps

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