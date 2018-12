Microsoft geriye uyumluluk sistemine yeni oyunlar ekledi

Microsoft bu nesilde konsola özel oyunlar yerine, çeşitli servislere yöneldi. Bu servislerden birisi de Xbox One geriye uyumluluk sistemi. Bilindiği üzere yeni nesil konsollar, bir önceki neslin oyunlarını çalıştırmıyor. Bu durum geçtiğimiz nesilden beri böyle. Örneğin PlayStation 2, PlayStation 1 oyunlarını da çalıştırabiliyordu. Fakat bu durum PS3 ve Xbox 360 ile birlikte değişti.

Microsoft bu durumu kendi lehine çevirebilmek adına, Xbox 360 oyunlarını Xbox One’da çalıştıracak bir sistem geliştirdi ve bu sisteme de geriye uyumluluk modu ismini verdi. Geriye uyumluluk sistemine eklenen oyunlar, dijital olarak satın alınarak şimdiki nesil Xbox konsollarında oynanabiliyor.

Zaman zaman listeye yeni isimleri dahil eden Microsoft, geçtiğimiz gün 3 oyunun daha geriye uyumluluk sistemine dahil edildiğini açıkladı. Artık Xbox One sahipleri, zamanında Xbox 360 için yayınlanan Aliens vs. Predator, Kingdoms of Amalur Reckoning ve Sonic Unleashed’i de konsollarında oynayabilecekler.

Bu oyunların ortalama fiyatı ise 20 dolar civarında diyebiliriz. Elbette bir önceki nesle ait oyunlar için de 100 – 120TL vermek ne kadar akıllıca orası tartışılabilir.

Şunu da dip not olarak hatırlatalım. Xbox Live Gold aylık oyunlarında genel itibariyle geriye uyumluluk modundaki oyunlar veriliyor. Dolayısıyla Xbox 360 oyunlarını da kütüphanenize eklemeyi ihmal etmeyin.

