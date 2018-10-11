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Microsoft güncelleme hatasını çözüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi bazı kullanıcıların verilerinin silinmesine yol açtığı şeklindeki şikayetler yüzünden kaldırılmıştı. Microsoft bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

Microsoft güncelleme hatasını çözüyor!

Kısa süre önce duyurulan ve Windows Update ile bilgisayarlara yüklenebilen Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi bazı kullanıcıların verilerinin silinmesine yol açtığı şeklindeki şikayetler yüzünden kaldırılmıştı.

Teknik olarak 1809 koduna sahip olan yeni güncelleme geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulmuştu. Ancak bu yeni güncelleme bazı kullanıcıların verilerinin silinmesine yok açtığı için Microsoft tarafından geri çekildi. Microsoft'un Windows güncelleme sayfasına girildiğinde ise bu yeni güncellemenin kaldırıldığı görülüyor.

Microsoft sonunda o hataya çözüm buldu!

Bu sorunun ortaya çıkmasının ardından Microsoft tarafından Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi, geri çekilmek zorunda kalınmıştı.

Kullanıcılar güncellemeyi yüklemelerinin ardından yaşadıkları veri kaybından dolayı fazlasıyla öfkeli. Ancak şimdi Microsoft, bu hatanın sebebini anladıklarını ve düzeltilmiş 1809 güncellemesinde bu sorunun yaşanmayacağını öne sürüyor.

Hata düzeltmesi şimdilik tüm kullanıcılara açık değil. Microsoft'a göre bu hatadan etkilenen kullanıcıların sayısı fazla değil fakat hatanın sonuçları ve veri kaybı riskinin ciddiyeti, düzeltmenin üzerinde hızlıca çalışılmasını gerektirmiş gibi duruyor. Ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu buradan da anlayabiliyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

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Windows Windows 10

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