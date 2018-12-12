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Microsoft Hololens 2 nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

Microsoft'un tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Hololens teknolojisi nereye gidiyor? İşte detaylar!

Microsoft Hololens 2 nasıl olacak?

Microsoft, dünya çapında daha geniş bir ekosistemin karma gerçeklik yaratmasını sağlayacak teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu genişleme ile HoloLens, pazar yaygınlığını neredeyse üç katına çıkararak. İlk teknolojinin başarı yakalamasından sonra Microsoft, yeni bir Hololens üzerinde çalışıyor.

Peki tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Hololens teknolojisi nereye gidiyor?

HoloLens 2, yeni Qualcomm işlemcisi sayesinde herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan kendi kendine çalışabilecek. Microsoft, HoloLens’te Snapdragon 850’yi kullanacak gibi duruyor gelen bilgilere göre. Aynı işlemci Samsung Galaxy Book cihazlarında da halihazırda kullanılmakta.

Yapılan testlerde işlemcinin beklenilenden daha hızlı bir şekilde çalıştığı da ortaya çıkan detaylar arasında.

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Microsoft Hololens 2 nasıl olacak?

Yeni HoloLens aynı zamanda bilgisayarınıza sürekli olarak bağlantı kurabilecek durumda olacak. HoloLens’e sahip olanlar böylelikle cihazı açtıktan sonra kaldıkları yerden devam edebilecekler. Bunlara ek olarak yeni HoloLens, Qualcomm’un X20 4G LTE modemine de sahip olacak.

Bakalım Microsoft yeni HoloLens teknolojisi ile ilki kadar büyük başarı yakalayabilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Hololens 2 teknoloji

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