Microsoft, Internet Explorer'ın fişini çekiyor! İşte tarihi

Internet Explorer, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı öncesinde büyük ümitlerle sunulmuştu. Microsoft'un internet tarayıcısı konusundaki şansı hiç iyi gitmedi ve Internet Explorer hiçbir zaman dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı olmadı. Fakat Chromium tabanlı Edge tarayıcısı ile Microsoft deyim yerindeyse yeniden doğdu. Hal böyle olunca Internet Explorer'a gerek kalmadı ve Microsoft Internet Explorer'ı öldürmeye karar verdi.

İŞTE INTERNET EXPLORER'IN SONA ERECEĞİ TARİH!

Microsoft, Microsoft Blog üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma göre, Internet Explorer 11, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren desteklenmeyecek. Microsoft Teams için Internet Explorer 11 ise, 30 Kasım 2020'de, öngörülenden daha erken bir tarihte destek almayı kesecek. Internet Explorer 11 ile birlikte Chromium tabanlı olmayan Edge tarayıcısı da bizlere veda edecek.

CHROMİUM TABANLI OLMAYAN EDGE DE GİDİYOR

Chromium tabanlı olmayan Edge, Microsoft'un açıklamasına göre 9 Mart 2021 tarihinden itibaren güvenlik güncellemesi alamayacak. Böylece tarayıcı güvenlik risklerine karşı savunmasız hale gelecek. Chromium tabanlı olmayan Edge ve Internet Explorer 11, zaten kullanıcı sayısı oldukça düşük tarayıcılardı. Microsoft'un bu hamlesi ile birlikte her iki tarayıcı da yaşattıkları unutulmaz anlar ile tarih sayfasında yerlerini alacak.

