Microsoft, işletim sistemlerini güncellemelerini engellemeyecek

Windows 11 kurulumu için önerilen donanım gereksinimleri devam etse de, temel kurulum gereksinimlerini karşıladıktan sonra, eski CPU’nuz yükseltme testini geçememiş olsa bile, nihayetinde işletim sisteminizi Windows 11’e yükseltebilirsiniz. Windows 11’in ISO dosyasını indirmeye devam edebilir ve manuel olarak kurmak için talimatları takip edebilirsiniz.

Windows 11 için yakın zamanda yayınlanan donanım gereksinimleri, Intel 8. nesil CPU veya daha yenisini gerektirdiğini gösterse de şirket, işletim sistemini eski CPU’lara kurmak isteyen kullanıcılara, riskleri kendilerine ait olmak üzere, elbette seçenek sunuyor. Intel 8. nesil CPU’nun yanı sıra, manuel yükseltme için temel gereksinimler, iki veya daha fazla çekirdeğe, 4 GB RAM’e ve 64 GB kullanılabilir depolama alanına sahip 64 bit 1 GHz işlemci.

Microsoft, Intel Core-X serisi, Xeon W-serisi ve Intel Core 7820HQ dahil olmak üzere yeni Windows 11 işletim sistemini kullanabilecek işlemci serisini genişletti. Bu CPU’lar artık Windows 11 yükseltmeleri için resmi olarak desteklenecek. Hâlâ Windows 11 desteği olmayan birkaç işlemci var. Ayrıca, Windows 11’in manuel olarak yüklendiği aygıtlar için yükseltme ve güncellemelerin desteklenmesi pek olası değildir.

Bu nedenle, milyonlarca cihaz manuel yükseltme fırsatından potansiyel olarak faydalanabilirken, minimum işlemci ve RAM gereksinimini karşılamayan başkaları da olabilir ve yalnızca birkaçı yükseltmeyi indirmek ve yüklemek için tüm çabayı harcayabilir. Microsoft ayrıca yüksek bir sistem çökmesi olasılığının olduğunu söylüyor.

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