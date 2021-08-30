HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Microsoft, işletim sistemlerini güncellemelerini engellemeyecek

Microsoft, işletim sistemlerini güncellemelerini engellemeyecek

30.08.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ancak bu normal Windows güncellemesi aracılığıyla yapıldığında kısıtlamalar devam ediyor. Duyuru Cuma günü bir blog yazısı aracılığıyla yapıldı ve eski Windows işletim sistemi kullanıcılarının geniş bir kesiminden alkış almak zorunda.

Microsoft, işletim sistemlerini güncellemelerini engellemeyecek

Windows 11 kurulumu için önerilen donanım gereksinimleri devam etse de, temel kurulum gereksinimlerini karşıladıktan sonra, eski CPU’nuz yükseltme testini geçememiş olsa bile, nihayetinde işletim sisteminizi Windows 11’e yükseltebilirsiniz. Windows 11’in ISO dosyasını indirmeye devam edebilir ve manuel olarak kurmak için talimatları takip edebilirsiniz. 

Windows 11 için yakın zamanda yayınlanan donanım gereksinimleri, Intel 8. nesil CPU veya daha yenisini gerektirdiğini gösterse de şirket, işletim sistemini eski CPU’lara kurmak isteyen kullanıcılara, riskleri kendilerine ait olmak üzere, elbette seçenek sunuyor. Intel 8. nesil CPU’nun yanı sıra, manuel yükseltme için temel gereksinimler, iki veya daha fazla çekirdeğe, 4 GB RAM’e ve 64 GB kullanılabilir depolama alanına sahip 64 bit 1 GHz işlemci.

Microsoft, Intel Core-X serisi, Xeon W-serisi ve Intel Core 7820HQ dahil olmak üzere yeni Windows 11 işletim sistemini kullanabilecek işlemci serisini genişletti. Bu CPU’lar artık Windows 11 yükseltmeleri için resmi olarak desteklenecek. Hâlâ Windows 11 desteği olmayan birkaç işlemci var. Ayrıca, Windows 11’in manuel olarak yüklendiği aygıtlar için yükseltme ve güncellemelerin desteklenmesi pek olası değildir.

Bu nedenle, milyonlarca cihaz manuel yükseltme fırsatından potansiyel olarak faydalanabilirken, minimum işlemci ve RAM gereksinimini karşılamayan başkaları da olabilir ve yalnızca birkaçı yükseltmeyi indirmek ve yüklemek için tüm çabayı harcayabilir. Microsoft ayrıca yüksek bir sistem çökmesi olasılığının olduğunu söylüyor.

Amazon, şimdi al sonra öde özelliği geliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldiŞaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldi
Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...
Oppo şimdi de tablet pazarında boy gösterecekOppo şimdi de tablet pazarında boy gösterecek
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Dehşete düşüren olay! Cinnet getiren kadın, eşini öldürdü

Dehşete düşüren olay! Cinnet getiren kadın, eşini öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.