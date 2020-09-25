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Microsoft LinkedIn'in tasarımını 5 yıl sonra değiştiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

LinkedIn'in tasarımı 5 yıl sonra yenileniyor. Microsoft, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'in tasarımında bazı değişiklikler yapacak. LinkedIn'in ana renklerinden biri olan mavinin ağırlığının azaltılması bu değişikliklerden sadece biri.

Microsoft LinkedIn'in tasarımını 5 yıl sonra değiştiriyor!

LinkedIn Facebook, Twitter ve Instagram'a göre çok farklı bir amaca sahip. İş dünyasının sosyal medyası olarak tanımlayabileceğimiz LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlıyor. 5 yıldır tasarım detaylarını koruyan LinkedIn, tasarımını yüzünü yenileyeceğinin bilgisini verdi.

İŞTE LİNKEDIN'İN YENİ TASARIMI

Microsoft'tan Joann Wu'nun açıklamalarına göre LinkedIn, günümüzdeki birçok uygulama gibi daha modern, daha temiz ve daha sade bir tasarıma kavuşacak. Eklenecek yeni butonlar, kullanıcıların işleri daha hızlı gerçekleştirmesini sağlayacak. Yeni tasarım, alan, boyut ve tipografik yapıyı optimize edecek. Ayrıca LinkedIn'in simgesine bile konu olan mavi renk, artık LinkedIn'de yoğun bir şekilde karşımıza çıkmayacak.

LinkedIn tasarımı

ARTIK GÖZLER YORULMAYACAK

Tasarımı değişecek olan LinkedIn'de karanlık mod da yerini alacak. Böylece iş dünyasındaki bağlantılarını takip eden kullanıcılar, gözlerini yormadan LinkedIn'de dolaşmaya devam edebilecek. Buna ek olarak, daha fazla eklenen boşluk sayesinde ayırıcı çizgiler de azaltılacak. Bu sayede daha yumuşak bir geçiş sağlanacak. LinkedIn'in yeni tasarımı önümüzdeki birkaç ay içinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

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