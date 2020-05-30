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Microsoft MSN internet sitesinde artık 'gazeteciler değil robotlar çalışacak'

30.05.2020 14:45 | Son Güncelleme

Amerikan Microsoft şirketinin internet sitesi MSN'de sözleşmeli gazetecilerin işlerine son verildi, yerlerine yapay zeka ve robotlar geçiyor.

Microsoft MSN internet sitesinde artık 'gazeteciler değil robotlar çalışacak'

Microsoft, MSN internet sitesinde çalışan onlarca gazetecisinin yerine robotlarla çalışacak.

ABD ve İngiltere medyasında yer alan haberlere göre şirket, internet sitesine girecek haberlerin seçimi için 'otomatikleştirilmiş sistemler' kullanacak..

MSN internet sitesi için, ajanslardan haber seçimini, başlık ve fotoğraf seçimini mevcut durumda gazeteciler yapıyor.

Seattle Times gazetesine konuşan kaynaklar, bu haber prodüksiyonunu artık yapay zeka yapacak.

Microsoft bu değişikliğin işleriyle ilgili yapılan değerlendirmenin bir parçası olduğunu söyledi.

Amerikalı şirket yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birçok şirket gibi biz de işlerimizi düzenli şekilde gözden geçiriyoruz. Bu, bazı alanlara daha fazla yatırımla sonuçlanabilir, bazı alanlarda ise yeniden düzenlemeye gidilebilir. Bu kararların koronavirüs salgınıyla bir ilgisi yok."

Microsoft da diğer teknoloji şirketleri gibi, içeriklerini kullanabilmek için haber kuruluşlarına ödeme yapıyor.

Ama MSN internet sitesinde hangi haberlerin yer alacağına, nasıl kullanılacaklarına karar verilmesi için de gazetecilerle çalışıyor.

'MORAL BOZUCU AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Seattle Times gazetesinin haberine göre Haziran ayı sonunda şirket için çalışan 50'ye yakın sözleşmeli gazeteci işlerini kaybedecek ama tam zamanlı gazeteciler çalışmaya devam edecek.

İşini kaybeden bir gazeteci Seattle Times'a, "Bizim yerimizi makinaların alması çok moral bozucu ama yapacak bir şey yok" dedi.

İşlerini kaybeden bazı gazeteciler ise yapay zekanın katı editoryal yönetmeliklere tam anlamıyla hakim olamayacağını ve bunun sonucunda da uygunsuz içeriklerin internet sitene konabileceğini söylüyor.

Guardian'ın haberine göre şirketin işlerini kaybeden sözleşmeli gazetecilerinden 27'si İngiliz haber ajansı PA tarafından işe alındı.

Gazeteye konuşan bir çalışan "Tüm zamanımı otomasyonun ve yapay zekanın işlerimizi nasıl elimizden alacağını okuyarak geçiriyordum. Şimdi de benim işimi elimden aldı" dedi.

Microsoft, maliyetleri düşürmek için 'robot gazeteciliği' olarak bilinen denemeleri yapan çok sayıda teknoloji şirketinden yalnızca biri. Google da yapay zekanın projelerinde nasıl kullanılabileceğini inceliyor.

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