Microsoft Office gidiyor! Yerine bakın ne geliyor

Microsoft Office bir devrin sonuna yaklaşıyor. ilk olarak 1990'da piyasaya sürülen Microsoft Office, yıllar boyunca birçok kez yenilendi. Son olarak Microsoft'un 30 yılı aşkın bir süredir kullanımda olduktan sonra, Microsoft Office markasında büyük bir değişiklik yapmaya karar verdiği ortaya çıktı. Ancak bu değişim sürecinde Word ve Excel gibi çok bilinen ofis uygulamaları ortadan kalkmayacak. Bunun yerine, Microsoft Office yeni bir isim altında toplanacak: O isim, Microsoft 365.

MICROSOFT OFFICE YERİNE MICROSOFT 365!

Önümüzdeki birkaç ay içinde Office.com, Office mobil uygulaması ve Windows için Office uygulaması Microsoft 365 markasını benimseyip yeni görünüm ve simgeler elde edecek.

Microsoft 365 artık Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream ve Microsoft'un yeni Designer uygulamasına ev sahipliği yapacak.

Yine de Microsoft Office markası aniden yok olmayacak. Microsoft, Office 2021 kullanıcıları ve Office LTSC (Windows'a göre ticari ve kamu müşterileri için Office'in en son kalıcı sürümü, Windows ve Mac için tek seferlik, "kalıcı" satın alma olarak kullanılabilen cihaz tabanlı bir lisans) planları için Word, Outlook ve Excel gibi tek seferlik uygulama satın alımları sunmaya devam edeceğini söyledi. Microsoft'tan Jared Spataro, Microsoft 365 uygulamasının bir dizi yeni özellikle geleceğini de açıkladı.

KASIM AYINDA SUNULACAK

Microsoft'un SSS sayfasına göre, Microsoft 365, kasım ayında Office.com'dan başlayarak kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Windows ve mobil için Office uygulamasında değişiklikler ise Ocak 2023'te yapılacak.

Microsoft, iki yıl önce Office 365 aboneliklerini Microsoft 365 olarak yeniden adlandırdığından beri Microsoft 365 markasına ağırlık veriyor.

