Microsoft, ölen kişileri sohbet robotuna dönüştürmek için ilk adımı attı

Microsoft, bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir teknoloji için ilk adımı attı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, ABD merkezli şirket hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı.

Aynı habere göre, Microsoft'un patentini aldığı teknoloji hayatını kaybetmiş bir insanın dijital ayak izlerini mercek altına alacak.

Microsoft bu yöntem ile söz konusu kişinin görüntülerine ve ses kayıtlarına bakarak kendini geliştirdiği bir sohbet robotu sunacak.

Şirket görüntü ve derinlik bilgileri ya da video verileri aracılığıyla belirli kişilerin iki veya üç boyutlu modellerinin oluşturulabileceğini de patente dahil etti.

Bu sistemin teorik olarak kurgusal karakterlerin ya da yaşayan insanların da sohbet robotunu oluşturabileceği belirtiliyor.

