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Microsoft Outlook ve Microsoft Teams çöktü mü, Microsoft Outlook ve Microsoft Teams'te erişim sorunu mu var?

25.01.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft Outlook ve Microsoft Teams çöktü mü, Microsoft Outlook ve Microsoft Teams'te erişim sorunu mu var? Aktarılan bilgilere göre, Microsoft Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.

Microsoft Outlook ve Microsoft Teams çöktü mü, Microsoft Outlook ve Microsoft Teams'te erişim sorunu mu var?

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceği belirtildi.

ERİŞİM SORUNUNDAN ETKİLENEN SERVİSLER

Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor. Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini bildirdi.

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TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR DA ETKİLENİYOR

Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor. Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

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Microsoft Microsoft Teams microsoft outlook

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