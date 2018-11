Microsoft, yakında Xbox markası adına gerçekleştirilecek olan X018 etkinliği için oldukça iddialı ve büyük haberler ile geleceğinin sinyallerini verdi.

X018 etkinliği 10-11 Kasım'da Meksika'da gerçekleştirilecek ve yayınlanan kısa tanıtım videosu az çok neler beklememiz gerektiği konusunda da bizlere fikir veriyor. Markanın Twitter üzerinden attığı Tweet'e göre üç büyük oyun bizlere sunulacak.

Sunum sırasında PlayerUnknown's Battlegrounds önemli haberler ile kendisini gösterecek. Shadow of the Tomb Raider'ın çıkışını gerçekleştirecek olan ilk DLC paketi aynı şekilde burada bizlere sunulacak. Son olarak ise State of Decay 2 için bazı önemli bilgiler paylaşılacak.

Yayınlanan tanıtım videosu daha fazla özel içeriğin bizlere sunulacağı bilgisini vermesiyle son buluyor. X018 etkinliği canlı olarak Xbox'ın resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Bunlara ek olarak Xbox adına bazı köklü değişiklikler ve yenilikler de bizleri bekliyor.

Microsoft oyun cephesinde yenilikler peşinde!

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for: ????Big #PUBG news ????The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider ????#StateofDecay2 updates ????And more exclusive lookshttps://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVba — Xbox (@Xbox) 5 Kasım 2018

Etkinlik kapsamında Xbox'ın yeni ödeme yöntemi Xbox All Access'in duyurulması kaçınılmaz gibi duruyor. Bu sistem tamamıyla yeni jenerasyona hazırlık olarak gösterilmekte. Eh, 2019 yılı içerisinde ilk testleri başlayacak olan Project xCloud özelliğini de aynı şekilde ilk kez görebiliriz X018 etkinliği kapsamında.