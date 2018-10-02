Microsoft oyun fiyatları konusunda ne düşünüyor?

Festival ve otomobil yarışı konseptini oyun dünyasına getiren Forza Horizon 4, 2 Ekim'de resmi olarak oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Oyunla ilgili olarak İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Microsoft yetkilileri ile bir araya geldik ve Forza Horizon 4 ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

Xbox ve PC platformlarında oynanabilecek özel bir oyun olan Forza Horizon 4, önceki sürüme göre gelişmiş grafikleri, mevsimlere göre oynama seçenekleri ve artırılmış eğlencesi ile dikkat çekiyor. Oyunda 450'den fazla otomobil, açık bir dünyada mevsim geçişlerinin de yaşandığı bir ortam, Hovercraft gibi ilginç araçlarla yarışma ve HDR özelliği gibi fonksiyonlar yer alıyor.

İlk Türkçe Microsoft oyunu

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