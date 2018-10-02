HABER

Microsoft oyun fiyatları konusunda ne düşünüyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kısa süre sonra piyasaya sürülecek olan serinin ilk Türkçe destekli sürümü olan Forza Horizon 4'ü Microsoft Türkiye'ye sorduk.

Microsoft oyun fiyatları konusunda ne düşünüyor?

Festival ve otomobil yarışı konseptini oyun dünyasına getiren Forza Horizon 4, 2 Ekim'de resmi olarak oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Oyunla ilgili olarak İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Microsoft yetkilileri ile bir araya geldik ve Forza Horizon 4 ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

Xbox ve PC platformlarında oynanabilecek özel bir oyun olan Forza Horizon 4, önceki sürüme göre gelişmiş grafikleri, mevsimlere göre oynama seçenekleri ve artırılmış eğlencesi ile dikkat çekiyor. Oyunda 450'den fazla otomobil, açık bir dünyada mevsim geçişlerinin de yaşandığı bir ortam, Hovercraft gibi ilginç araçlarla yarışma ve HDR özelliği gibi fonksiyonlar yer alıyor.

İlk Türkçe Microsoft oyunu

Video:

Oyunun en önemli özelliği ise hem Forza serisinin hem de Microsoft'un Türkçe dil desteği sunan ilk oyunu olması. Türkçe dil desteği ise altyazılı olarak veriliyor. Ancak aldığımız bilgilere göre önümüzdeki aylarda Microsoft cephesinden Türkçe dublaj desteği de sunan yeni ve önemli bir oyun da gelecek. Merakla beklediğimizi belirtelim.

Etkinlikle röportaj yapma fırsatı bulduğumuz Microsoft Afrika ve Ortadoğu Bölgesi Xbox Kategori Müdürü Mehmet Tur, hem oyunla ilgili bilgiler verdi hem de oyunseverler için bazı müjdeli haberler iletti. Ayrıca etkinlik sırasında Level dergisinden Kürşat Zaman, CHIP dergisinden Mahmut Karslıoğlu ve Teknolojioku ekibinden Ünsal Sarıtoprak'ın da oyunla ilgili görüşlerini aldık.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!
Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Forza Horizon 4 Microsoft Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!

Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!

Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?

Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?

Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

Netflix'in Türk dizisi The Protector'dan ilk fragman!

Netflix'in Türk dizisi The Protector'dan ilk fragman!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.