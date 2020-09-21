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Microsoft, oyun stüdyosu Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media'yı satın aldı

OYUN HABERLERİ  | 21.09.2020 18:17 | Son Güncelleme

Microsoft, Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media ile el sıkıştı. Microsoft tarafından Xbox resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre ZeniMax Media Microsoft tarafından satın alındı. Satın alım ile birlikte Bethesda'nın Fallout, DOOM ve Elder Scrolls gibi oyunları Microsoft bünyesine geçti.

Microsoft, oyun stüdyosu Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media'yı satın aldı

Microsoft için son haftalar oldukça hızlı geçiyor. Xbox Series X ve Xbox Series S'in tanıtımını gerçekleştirdikten sonra konsolların fiyatlarını ve çıkış tarihlerini duyuran Microsoft, daha sonra ise oyun konsollarına gelecek oyunlara odaklanmıştı. Fakat kimse Microsoft'un şaşırtan bir satın alma ile gündeme geleceğini tahmin etmiyordu.

MİCROSOFT BETHESDA'YI SATIN ALDI

Xbox resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Bethesda Softworks'ün ana şirketi olan ZeniMax Media, 7,5 milyar dolara Microsoft bünyesine geçti. Satın almayla birlikte Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse Studios gibi ZeniMax Media bünyesindeki oyun stüdyoları Xbox çatısı altına girdi.

Microsoft Bethesda

OYUN HAKLARI XBOX'A GEÇTİ

Bethesda'nın Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield gibi popüler oyunları bulunuyor. 7,5 milyar dolara mal olan satın alma işlemi ile birlikte bu oyunların hakları da Microsoft'a geçmiş durumda. Microsoft ise “Bethesda'nın oyunları, oyuncuların kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur.” diyerek oyunların kendi gözündeki değerini açık olarak belli etmekte.

XBOX'IN OYUN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Microsoft'un Bethesda'yı satın alması deyim yerindeyse sürpriz oldu. Microsoft'un bu satın alım ile birlikte Xbox tarafındaki oyun çeşitliliği arttırması bekleniyor. Bu satın alım Xbox Series X ve Xbox Series S satışlarını bile etkileyebilir gibi görünüyor. Tabi bu yapılacak duyurulara ve geliştirmelere bağlı.

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