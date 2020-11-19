Microsoft Pluton ile herkesi şaşırttı

Microsoft, ilginç bir duyuru yaptı. Duyurunun ana karakteri Microsoft Pluton adlı yeni güvenlik işlemcisi, siber saldırı vektörlerinin tüm sınıflarını ortadan kaldırarak Windows PC’lerde daha güçlü donanım ve yazılım entegrasyonu sağlamak için tasarlanmış.

MİCROSOFT PLUTON İŞLEMCİSİ GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞACAK

Pluton işlemci, fiziksel saldırıları önleme becerisini geliştirmek için geliştirilmiş. İşlemci, kimlik bilgilerinin ve şifreleme anahtarlarının çalınmasını önlemek için çalışacak, donanım ve yazılım denetimi ve sistem bütünlüğü denetimleri sağlayacak.

Bu çipten buluta koruma teknolojisi, Xbox ve Azure Sphere’e de öncülük etti. Microsoft sözcüsü konu hakkında, “Bu devrim niteliğindeki güvenlik işlemcisi tasarımı, saldırganların işletim sisteminin altına saklanmasını önemli ölçüde daha zor hale getirecek. Fiziksel saldırılara karşı koruma, kimlik bilgilerinin ve şifreleme anahtarının çalınmasını önleme becerimizi iyileştirmek ve yazılım hatalarından kurtarma yeteneği sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Sistemin bütünlüğünü onaylayan anahtarları ve parametreleri güvenli bir şekilde depolamak için artık yaygın olarak kullanılan TPM’lerden farklı olacak. Böylece, Pluton’un tasarımı CPU ile TPM arasındaki iletişim kanalına saldırı olasılığını ortadan kaldırılacak. Pluton mimarisine sahip Windows bilgisayarlar başlangıçta TPM’yi taklit ederek mevcut TPM ve API spesifikasyonlarıyla uyumluluğu sağlayacak.