Microsoft: ‘‘Rus Gruptan Yeni Siber Saldırı’’

Microsoft’un açıklaması 7 Mayıs’ta Colonial Boru Hattı’na düzenlenen fidye yazılımı saldırısının ardından geldi. ABD’nin en büyük boru hattı ağı saldırının ardından günlerce kapalı kalmış özellikle doğu yakasındaki benzin istasyonlarına yakıt tedarik edilememişti. Bu durum benzin istasyonlarında fiyatların yükselmesine ve uzun kuyruklar oluşmasına neden olmuştu.

Rusya’dan faaliyet gösterdiği sanılan Nobelium grubu Microsoft’a göre 2020’de müşterilerini hedef alan SolarWinds siber saldırılarının da arkasındaki isim.

Microsoft’a göre SolarWinds siber saldırısının arkasındaki grup bu kez de hükümet dairelerini, düşünce kuruluşlarını, danışmanları ve sivil toplum örgütlerini hedef alıyor.

Microsoft, saldırıların büyük kısmının Amerikalı kuruluşlara yönelik olduğunu ancak 24 farklı ülkenin de saldırılara hedef olduğunu kaydetti.

Hedef alınan kurumların en azından dörtte birinin uluslararası kalkınma, insani yardım ve insan hakları alanında çalıştığı belirtildi.

Microsoft’a göre Nobelium bu hafta düzenlediği saldırıları ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) pazarlama emaillerine girerek hayata geçirdi. Bu hesaptan dolandırıcılık saldırıları yaptı.

SolarWinds bilgi teknolojileri şirketine sızılması ve saldırının Aralık ayında ortaya çıkması, bilgisayar casuslarının SolarWinds ürünleri kullanan binlerce şirkete ve hükümet ofisine erişimini sağlamıştı. Microsoft Başkanı Brad Smith saldırıyı ‘‘dünyanın gördüğü en büyük ve en karmaşık saldırı’’ olarak değerlendirmişti.

Rusya ise SolarWinds siber saldırısının arkasında olduğunu reddetmiş ancak Rusya’nın istihbarat şefi, ABD ve İngiltere’nin böylesine karmaşık bir saldırının arkasında Rusya’nın olduğu suçlamasından gurur duyduğunu söylemişti.