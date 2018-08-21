Microsoft Rus hacker saldırısını önledi

Bilgisayar korsanlarının kullanıcı şifrelerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.ABD merkezli bilgisayar yazılım şirketi Microsoft, Rusya yönetimiyle bağlantılı bir hacker saldırısı planının şirket tarafından önlendiğini duyurdu. Şirketin açıklamasında altı internet alanının kontrol altına alındığı ve sanal saldırıyı planlayanların Strontium, Fancy Bear ve APT28 adlarıyla da anılan internet korsanları grubuna mensup oldukları belirtildi.
Hackerların, kullanıcıların gizli bilgilerine ulaşmaya çalıştıkları ve bu amaçla ABD Senatosu, Hudson Enstitüsü ya da Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü gibi siber güvenlik ve demokrasi için faaliyet gösteren kuruluşların internet sitelerini kopya ettikleri belirtildi.
Kullanıcı şifrelerini ele geçirmek için yapılan saldırıların başarılı olduğuna dair ipucu bulunmadığı da Microsoft'un açıklamasında yer aldı. Amerikan bilgisayar yazılımları devi veri güvenliği tehdit altında olan kullanıcı sayısının artmasının endişe verici olduğunu duyurdu.
Rusya'nın iki yıl önceki ABD başkanlık seçimi kampanyasına Donald Trump lehine müdahale ettiğinden şüpheleniliyor. Konu ABD'li özel savcı Robert Mueller tarafından soruşturuluyor. Facebook manipülasyonda kullanılan yüzlerce hesabı silmişti.
Rusya'nın Kasım ayındaki Kongre seçimlerine de sanal ortamda müdahale edilmesinden endişe duyuluyor.
DW, Reuters/AG, HS
© Deutsche Welle Türkçe
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