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Microsoft, saldırılara karşı kollarını sıvadı

14.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, nerede ve nasıl savunmasız olduklarını belirlemek için Facebook ve ABD Posta Servisi gibi kuruluşlarla birlikte çalışan bir siber güvenlik firması olan RiskIQ’yu satın alıyor.

Microsoft, saldırılara karşı kollarını sıvadı

Şirket anlaşmanın şartlarını açıklamadı, ancak Bloomberg’e göre Microsoft, yaklaşık 500 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Yazılımının dışında, RiskIQ, 60 saniye veya daha kısa sürede riskleri ortaya koyan Evil Internet Minute adlı yıllık bir rapor yayınlamasıyla tanınıyor.

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MICROSOFT ŞİRKET SATIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Devlet destekli bilgisayar korsanlarının kaynak koduna eriştiği geçen yılki SolarWinds veri ihlalinin ardından şirket, güvenlik tekliflerini desteklemek için birkaç şirket satın aldı. Şirket daha geçen ay, IoT esnekliği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan ReFirm Labs’ı satın almıştı. Daha iyi kurumsal güvenlik ihtiyacı bu ayın başlarında Kaseya saldırısıyla artık şart oldu.

Güvenlik ihlalleri çoğu kişi tarafından küçümsense de aslında birçok ufak şirketin zarar görmesine sebep olabilir. Microsoft ise güvenlik işini artık maksimum seviyeye çıkarmaya kararlı. Microsoft, RiskIQ’nun teknolojilerini temel ürünlerine dahil ederek, müşterilerinin işletmelerine yönelik küresel tehditlere ilişkin daha kapsamlı bir koruma oluşturabileceklerini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Microsoft
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