Microsoft Surface Duo 2 için start verildi

Son rapora göre Microsoft, Surface Duo 2 üzerinde çalışıyor. Cihazın 5G bağlantısı desteğinin yanı sıra gelişmiş kamera performansı ile geleceği ortaya çıktı. Görünüşe göre ürünün kod adı “Zeta“. Rapor ayrıca, yakında çıkacak olan Surface Duo 2’nin kamerasının, görüntü işlemeyi önemli ölçüde iyileştirecek yeni kamera deneyimi sunmak için makine öğrenimi ve yapay zeka kullanacağını öne sürüyor.

BİRİNCİ SINIF ÖZELLİKLER İLE GELEBİLİR

Microsoft Surface Duo, 2020’de piyasaya sürülmesine rağmen, eski Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından destekleniyor. Bu nedenle, yaklaşan cihaz için, şirketin en yeni yonga setini benimsemesini ve birinci sınıf özellikler sunması bekleniyor. Yeni nesil Surface Duo ile ilgili bilgiler çevrimiçi olarak sızarken net bilgiler, şirket cihazı piyasaya sürmeyi resmi olarak planladığında görülecek.

Mevcut modelin şu anda daha fazla bölgeye yayıldığı göz önüne alındığında, Microsoft’un bu yıl ikinci nesil cihazı piyasaya sürmeyi planlaması pek olası görünmüyor. Ancak cihazın resmi lansmanı gelmeden daha çok bilgi edineceğimiz sızıntı haberler gelmeye devam edecektir. Cihaz hakkında bilinenlerin hepsi şimdilik bundan ibaret.

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