Microsoft Surface Duo 2 oldukça dayanıklı çıktı

JerryRigEverything tarafından yayınlanan video, Surface Duo 2’nin bazı zorlu testlerden geçtiğini gösteriyor. Yeni Microsoft akıllı telefonun tasarımı bildiğiniz üzere katlanabilir ekran kurulumuna sahip. Surface Duo 2, menteşe ve çerçevelerle ayrılmış iki ekrana sahip ancak ekranların hiçbiri katlanamıyor. Menteşeler, katlanabilirlerin hassas bir alt yapısı olmaya devam ediyor ve Surface Duo 2 bu konuda bazı zor testlerden geçirildi. Detaylı testi videodan izleyebilirsiniz.

SURFACE DUO 2 NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?

Menteşenin karşısındaki kısım bir dezavantaj olan esnemeye meyilli olmasına rağmen, telefon aynı zamanda bükülme testinde hayatta kalmak için iyi bir donanıma sahip. Surface Duo 2’nin kenarları, cihazı çizilmeye açık hale getiren plastikten oluşuyor. Bununla birlikte, ekranların Mohs sertlik ölçeğinde seviye 6 dereceli Gorilla Glass Victus ile kaplı olduğu görülüyor.

Microsoft'un Surface Duo 2’nin önceki nesilden daha iyi bir çalışma ve satış elde edeceğini umduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 gibi katlanabilir amiral gemilerine karşı nasıl bir performans göstereceği de henüz belli değil. Potansiyel kullanıcılar, Surface Duo 2’nin en azından bazı seviyelerde sağlamlığını bu video sayesinde yorumlayabilir.

Dayanıklılık testini izlemek için buraya tıklayınız

