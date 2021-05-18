Microsoft Surface Duo yeniden satışta

Bilmeyenler için, cihaz ilk olarak yaklaşık yedi ay önce piyasaya sürüldü ve 1.400 dolardan fiyatlandırıldı. Ancak, lansmanından sonraki bir ay içinde teknoloji devi, cihazı 200 dolar indirimle sunmaya başladı. Daha sonra fiyat değişiklikleri olabileceği söylendi. Bu yeterince satış yapamamasından kaynaklandı.

SURFACE DUO NELER SUNUYOR?

Surface Duo’a geldiğimizde cihaz, 360 derecelik bir menteşe ile birleştirilen ve aynı zamanda tek bir ekran çalışma moduna izin veren çift ekranlı ultra ince bir Android telefon olarak karşımıza çıkıyor. Katlanabilir akıllı telefon görünümündeki cihaza nasıl bir talep olacağı merak ediliyor.

Cihaz piyasada sürüldüğü ilk dönemde iyi karşılanmadı ve harika yorumlar da getirmedi. Hatalı bir yazılım, fahiş fiyatlandırma ve diğer sorunların yanı sıra garip bir form faktörüne sahip olduğu belirtildi. Ancak buna rağmen cihaz, açıldığında yalnızca 4,8 mm kalınlığıyla en ince Android cihazlardan biriydi ve bu da tüm minimalist görünümüne katkıda bulunuyor.

Surface Duo, bir Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 4: 3 en boy oranına sahip iki 5,6 inç ekran tarafından destekleniyor. Yüzde 50 indirimli fiyat etiketiyle bile, cihaz hala pek tavsiye edilmiyor, ancak bu, daha yeni bir deneyim arayan akıllı telefon meraklıları için uygun olabilir.

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