Microsoft, Surface Laptop 4’ü duyurdu

Surface Laptop 4, seçenek olarak yeni AMD Ryzen 4000 ve Intel 11. nesil işlemcilerle geliyor ve 15 Nisan’da satışa çıkacak. Surface Laptop 4, her biri AMD ve Intel’den olmak üzere dört yeni CPU seçeneğiyle satışa sunulacak. AMD CPU seçenekleri, AMD Ryzen Microsoft Surface Edition çeşidi, yani diğer üreticilere sunulan hazır parçalar üzerinde bazı ek ince ayarlar ve performansa sahip yarı özel yongalar. Surface Laptop 4, AMD ve Intel Core i5-1135G7 ve Core i7-1185G7’den Ryzen 5 4680U ve Ryzen 7 4980U seçeneklerini sunar. AMD parçaları Radeon Graphics özelliğine sahipken, Intel parçaları Intel Iris Xe Graphics’e sahip.

Makinenin geri kalanı Surface Laptop’a benziyor. 8GB, 16GB veya 32GB LPDDR4X RAM, çıkarılabilir 256GB, 512GB veya 1TB SSD depolama, 1x USB-C, 1x USB-A, 1x Surface Connect seçenekleriyle geliyor. Bağlantı noktası ve kulaklık girişi, 720p web kamerası, çift uzak alan mikrofonları, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, Wi-Fi 802.11ax ve Bluetooth 5.0.13,5 inçlik model 2256×1504 çözünürlüklü ekrana sahipken, 15 inçlik model 2496×1664 çözünürlüklü ekrana sahip. Her ikisi de 3: 2 en boy oranına ve isteğe bağlı Yüzey Kalemi desteğiyle 10 noktalı çoklu dokunmaya sahip.