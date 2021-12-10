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Microsoft Surface Laptop Go, eskisinden çok daha iyi olacak

10.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok tercih edilen cihazlar içerisinde yer alan Microsoft Surface Laptop Go pil ömrü bakımından bazı problemler yaratıyordu. Bu problemin önüne geçmek isteyen şirket önemli bir güncelleme yayınladı.

Microsoft Surface Laptop Go, eskisinden çok daha iyi olacak

Güncelleme ile birlikte Windows 11 için pil ömrünü arttıran özellik devreye girdi. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre son güncelleme ile birlikte hata kontrolü ele alındı. Cihazın kararlılığı iyileştirilerek performansı artırıldı. Bunların tamamı yazılımsal güncellemelerden oluşuyor. Güncelleme ile birlikte cihazın çok daha iyi bir performansa sahip olması bekleniyor.

GRAFİK KARARLILIĞI DETAYI

Microsoft tarafından geliştirilen bu cihazda grafik kararlılığı ön plana çıkıyor. Intel ekran sürücüsü ile bu grafik kararlılığının desteklendiği söylenebilir. Cihaza gelen güncelleme kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Ayarlar içerisinde yer alan güncelleme ve güvenlik aracılığı ile Windows güncelleme seçeneğinden bu işlemi başlatabilirsiniz.

Bazen kullanıcılar Windows Update üzerinden bu güncellemeyi alamıyor. Böyle durumlarda bağımsız üretici yazılımı güncellemesi ve sürümler dosyası şirketin kendi ana sayfasında yer alıyor. Böylece hızlı bir şekilde kararlı sürüme geçebilirsiniz. Bu sayede hem pil ömrü uzar hem de cihazınız daha kararlı hale gelir. Microsoft Surface Laptop kullanımı artık daha keyifli olacak gibi görünüyor.

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 11 ile ilgili de yeni bazı güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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