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Microsoft Surface Pro 8 ve Surface 4 görüntülendi

28.11.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Microsoft Surface Pro 8 ve Surface 4 görüntülendi

Yazılım devinin Microsoft Surface Pro 8 ve Surface Laptop 4 modelleri ortaya çıktı. İki modelin ilk görselleri, cihazın Güney Kore’de sertifikasyondan geçmesinin ardından yayınlandı.

İki cihazın önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca bu modeller, güncellenmiş Intel ve AMD işlemcilerle birlikte, aynı dış tasarımlara sahip olacak.

MODEL İSİMLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Twitter kullanıcısı @Cozyplanes tarafından her iki bilgisayarın model adları ile birlikte iki görüntü paylaşıldı. Surface Laptop 4’ün model adı 1950 olacak; Surface Pro 8, 1960 model adına sahip olacak ve LTE’li Surface Pro 8, 1961 model adına sahip olacak.

Surface Pro 8, muhtemel Intel Xe grafikleriyle birlikte gelen yeni Intel 11. Nesil işlemcilerle güncellenecek. Surface Laptop 4 ise geçen yıl piyasaya sürülen Surface Laptop 3’e benzer şekilde hem Intel hem de AMD seçenekleri sunmaya devam edecek.

Bu haberle birlikte, Microsoft’un Surface Duo’yu önümüzdeki yıl daha fazla pazara çıkaracağına dair söylentiler var. Microsoft ayrıca gelecek yıl bir Surface Go 2 siyah sürümü de yayınlayabilir.

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Microsoft’un son dönemdeki donanım alanında yaptığı atılımlar 2021 yılında daha da artacak gibi görünüyor. Telefon işine uzun bir süre sonra giren yazılım devi, PC sektöründe de Apple’a rakip olmak istiyor.

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