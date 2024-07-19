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Microsoft'taki küresel sıkıntı Türkiye'deki ATM'leri vurdu: Para çekmek isteyenler eli boş döndü! Araç muayeneleri iptal edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.07.2024 14:21
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Microsoft kaynaklı küresel kriz Türkiye'de para çekmek isteyenleri mağdur etti. Yazılımsal sorun nedeniyle para çekmek isteyenler ATM'lerden elleri boş ayrıldı. Öte yandan Tüvtürk'te araç muayenesine giden sürücüler de işlemlerini yapamadan istasyondan ayrılmak zorunda kaldı. Tüvtürk'ten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Microsoft'taki küresel sıkıntı Türkiye'deki ATM'leri vurdu: Para çekmek isteyenler eli boş döndü! Araç muayeneleri iptal edildi

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı ATM’leri de etkiledi. İstanbul’da işlem yapmak için ATM’lere giden vatandaşlar, elleri boş dönünce büyük şok yaşadı.

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PARA ÇEKEMEDEN DÖNDÜLER

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde birçok sektörü etkiledi. İstanbul’da ATM’lere para çekmeye giden vatandaşlar işlem yapamayınca başka noktalardaki cihazları denedi. Ancak işlemlerini yinede gerçekleştiremeyince şaşkına dönen vatandaşlar oradan ayrıldı.

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"HERALDE ÖNLEMLERİ ALMIŞLARDIR"

ATM’den işlemini gerçekleştiremeyen Mustafa Keyif, “İşlemimi gerçekleştiremedim. ‘Şu anda bu bankamatik müsait değil. En yakın başka bir bankamatiğe gidin’ diyor. Arkamdakini deneyeceğim. Her halde bu işi yapanlar gereken önlemleri almıştır” dedi.

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"BANKANIZLA GÖRÜŞÜN"

İşlemini gerçekleştiremeyen bir kadın, “Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor" ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Nilay Cirit isimli vatandaş ise, "Sabah çocuğun doktoruna gidip para ödemem gerekiyor. Önce bir iki noktada para çekmeyi denedim. Kendi bankamda veya kart da bir problem olduğunu düşündüm. Yanımdakiler de para çekmeyince genel problem olduğunu anladık. Hastaneye para ödeyemedik" diye konuştu.

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TÜVTÜRK'TE RANDEVULAR İPTAL EDİLDİ

Dünya genelinde Microsoft kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle Türkiye’de bazı kurumlarda aksamalar yaşanıyor. Araç muayene istasyonu TÜVTÜRK’te de randevular iptal edildi. Sıra bekleyen sürücüler arızanın giderilmesini beklerken, güvenlik görevlileri yoğunluk oluşmaması için randevuya gelen sürücüleri bilgilendirerek içeri almadı.

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GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR

Esenyurt Haramidere’deki araç muayene istasyonu TÜVTÜRK'te randevusu olan sürücülere hizmet veremedi. Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken sürücülerin konuyla ilgili bilgilendirilmesi sonrası çok sayıda kişi istasyondan ayrıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

TÜVTÜRK sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Değerli müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"ARACIN SON GÜNÜ"

Sabah saatlerinde aracının muayenesi için gelen Bilal Bozkurt, “Sabah 07.30’da buraya geldim. İşlemler açılınca ödememizi yapıp makbuz aldık. Sistem olmadığını söylediler. Saat 12.30 oldu hala bir gelişme yok. Ne olacağımız belli değil. Aracın son günü muayeneye girecek mi, kalacak mı, cezaya mı düşecek hiçbir şey belli değil. Hala bekliyoruz. Sabah 150-200 kişi vardı. İnsanlar umudunu kesti ayrıldı. Aksaklık olduğu söylendi o kadar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Tüvtürk ATM
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