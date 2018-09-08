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Microsoft'tan donanım etkinliği

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Yazılım devi Microsoft, önümüzdeki ay New York'ta donanım ürünlerini tanıtacağı yeni bir etkinlik düzenleyecek.

Microsoft'tan donanım etkinliği

Her ne kadar ağırlıklı olarak yazılım konusunda uzman olsa da Microsoft'un donanım ürünleri de bulunuyor. Ülkemizde pek satılmasa da firmanın Surface ailesi dizüstü bilgisayarları özellikle ABD'de oldukça popüler. Gelen haberlere göre firma bu bilgisayar serisini yeni bileşen ve tasarım anlayışıyla güncelleyecek.

Microsoft yeni donanımlar duyuracak

Firma, 2 Ekim'de ABD'nin New York şehrinde donanım ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Beklentiler Microsoft'un halen satışta olan Surface ailesi modellerinde tasarımsal ve donanımsal bazı güncellemeler yapması yönünde. Buna göre Intel'in yeni ürün ailesi olan Whiskey Lake ve Amber Lake işlemcilerinin Surface modellerinde kullanılması bekleniyor. Ayrıca tasarımcılara hitap eden Surface Studio modelinde de yeni ekran kartı gibi bazı güncellemelerin olacağı düşünülüyor.

Surface Phone gelmeyecek

Öte yandan bir süredir Microsoft'un üzerinde çalıştığı bilinen Surface Phone'un bu etkinlikte tanıtılmayacağı düşünülüyor. Gelen haberlere göre kod adı Andromeda olan telefonun yazılımının henüz tam olarak hazır olmadığı iddia ediliyor. Bu yüzden yapılacak etkinlikte bu telefonun tanıtılması pek mümkün görünmüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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