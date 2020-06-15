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Microsoft'tan PlayStation 5'e uygun fiyatlı cevap: Xbox Series!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Xbox Series X için Microsoft tarafından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Microsoft 'un Xbox için yeni bir ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu başvuruya göre Microsoft, çok yakında uygun fiyatlı Xbox Series X modeli ile karşımıza çıkabilir.

Microsoft'tan PlayStation 5'e uygun fiyatlı cevap: Xbox Series!

Xbox Series X ile PlayStation 5 arasındaki rekabet malumunuz. Microsoft'un Xbox Series X'i önceden tanıtarak gücünü göstermesi, daha sonra ise Sony'nin hem tasarımı hem de performansı çok güçlü olan bir PlayStation 5 tanıtması bu rekabeti daha da artırdı. Ancak Microsoft'un ABD'de yaptığı bir ticari marka başvurusuna göre bu rekabet daha yeni başlıyor.

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Microsoft, yaptığı açıklama ile ABD Patent ve Marka Ofisi'ne bir ticari marka başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Fakat ilginç olan başvurunun yapılması değil, başvurunun yapıldığı markaydı. Buna göre Xbox Series marka adının tüm hakları Xbox'a dolayısıyla Microsoft'a geçti. Bu da Microsoft'un Xbox Series adında bir değil, birden fazla cihaz üreteceği ihtimalini daha da güçlendirdi. Peki Xbox Series X dışında nasıl bir oyun konsolu üretebilir? Bu sorunun cevabı 'Lockhart' sözcüğünde.

Xbox Series

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Xbox tarafından gelen iddialar, Xbox Series X dışında Xbox Lockhart kod adında bir oyun konsolunun daha tanıtılacağını gösteriyordu. Bu konsolun performansı söylenenlere göre Xbox Series X'ten biraz daha düşük olacak ve tıpkı PlayStation 5 Digital Edition gibi disk girişine yer vermeyecek. Anlaşılan o ki Xbox, PlayStation'ın iki farklı sürümüne uygun fiyatlı bir oyun konsolu üreterek cevap verecek.

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