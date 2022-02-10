Microsoft'tan PlayStation oyuncularını ilgilendiren bir açıklama daha! Call of Duty...

Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşma hala oyun otoriteleri tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. Xbox ile Sony'nin PlayStation ekosistemine rakip olan Microsoft'un oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar, daha sonra yerini PlayStation oyuncularının endişesine bırakmıştı. Çünkü PlayStation oyuncuları, Activision'un Call of Duty serisinin PlayStation platformundaki geleceği hakkında kaygı duymaya başlamıştı. Bu konuda Microsoft'tan yeni bir açıklama yapıldı.

MICROSOFT'TAN PLAYSTATION OYUNCULARINA GÜZEL HABER! CALL OF DUTY DETAYI...

Bir blog yazısı yayınlayan Microsoft, Call of Duty serisinin ve başka platformlardaki diğer popüler Activision Blizzard oyunlarının, 68,7 milyar dolarlık satın alma işleminden sonra PlayStation'da mevcut olmaya devam edeceğini söyledi.

Microsoft, "Açık olmak gerekirse, Microsoft, Activision ile mevcut herhangi bir anlaşmanın süresi boyunca Call of Duty ve diğer popüler Activision Blizzard oyunlarını PlayStation'da kullanıma sunmaya devam edecek " ifadelerini kullandı.

Microsoft, Sony hayranlarının sevdikleri oyunlardan keyif almaya devam edebilmeleri için Sony'ye taahhütte bulunduklarını da belirtti.

Microsoft yaptığı açıklamada, Nintendo için de benzer adımlar atmayı planladığını söyledi.

