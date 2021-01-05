Microsoft'tan Windows 10 arayüzünün değişebileceğini gösteren iş ilanı!

Microsoft Windows 10 arayüzünde radikal kararlar içeren kapsamlı bir revizyon yapmadı. Bunun yerine çıkan Windows güncellemeleri ile işletim sistemi daha iyi hale getirilmeye çalışıldı. Fakat Microsoft'un yayınladığı bir iş ilanı her şeyi değiştirebilir.

WİNDOWS 10'UN GÖRSEL YENİLEME PLANI ORTAYA ÇIKTI

Windows 10'un arkasındaki isim olan teknoloji devi Microsoft, yeni bir yazılım mühendisi iş ilanı paylaştı. Microsoft'un kendi sitesinden paylaşılan iş ilanında ''Bu ekipte, Windows'un geri döndüğünü bildirmek ve Windows'un kullanıcı deneyimi olarak en iyi işletim sistemi olduğunu kabullendirmek üzere görev alacak, kapsamlı görsel yenileme çalışmalarında, Surface ve OEM ortaklarımızla birlikte çalışacaksınız.'' ifadesini yer aldı. İlk başta bunu sıradan bir iş ilanı olarak düşünebilirsiniz ancak içerikteki bir cümle herkesin ilgisini çekmiş durumda; 'Kapsamlı görsel yenileme çalışmaları.' Bu cümle, Microsoft'un Windows 10 için kapsamlı bir görsel iyileştirme yapacağının en büyük kanıtı olarak yorumlandı. Üstelik iş ilanının ses getirmesiyle teknoloji devi, önemli bir adım daha attı.