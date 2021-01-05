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Microsoft'tan Windows 10 arayüzünün değişebileceğini gösteren iş ilanı!

05.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Microsoft'tan Windows 10 arayüzünün değişebileceğini gösteren iş ilanı!

Microsoft, resmi internet sitesi üzerinden bir iş ilanı yayınladı. İlandaki işin niteliğinden çok, içinde geçen bir cümle herkesin ilgisini çekti. Çünkü ilanın içinde Windows 10 arayüzünün değişebileceğini gösteren büyük bir ipucu vardı.

Microsoft Windows 10 arayüzünde radikal kararlar içeren kapsamlı bir revizyon yapmadı. Bunun yerine çıkan Windows güncellemeleri ile işletim sistemi daha iyi hale getirilmeye çalışıldı. Fakat Microsoft'un yayınladığı bir iş ilanı her şeyi değiştirebilir.

WİNDOWS 10'UN GÖRSEL YENİLEME PLANI ORTAYA ÇIKTI

Windows 10'un arkasındaki isim olan teknoloji devi Microsoft, yeni bir yazılım mühendisi iş ilanı paylaştı. Microsoft'un kendi sitesinden paylaşılan iş ilanında ''Bu ekipte, Windows'un geri döndüğünü bildirmek ve Windows'un kullanıcı deneyimi olarak en iyi işletim sistemi olduğunu kabullendirmek üzere görev alacak, kapsamlı görsel yenileme çalışmalarında, Surface ve OEM ortaklarımızla birlikte çalışacaksınız.'' ifadesini yer aldı. İlk başta bunu sıradan bir iş ilanı olarak düşünebilirsiniz ancak içerikteki bir cümle herkesin ilgisini çekmiş durumda; 'Kapsamlı görsel yenileme çalışmaları.' Bu cümle, Microsoft'un Windows 10 için kapsamlı bir görsel iyileştirme yapacağının en büyük kanıtı olarak yorumlandı. Üstelik iş ilanının ses getirmesiyle teknoloji devi, önemli bir adım daha attı.

Windows 10

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MİCROSOFT İŞ İLANINI DEĞİŞTİRDİ

Yayınlanan iş ilanı, Microsoft tarafından içeriği revize edilerek tekrar yayınlandı. Bu adım, iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak Microsoft'un Windows'ta görsel bir yenilemeye gitmesi kimseyi şaşırtmamalı. Zira firmanın 2021 yılında radikal değişiklikler içeren bir görsel iyileştirme yapması bekleniyordu.

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