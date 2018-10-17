HABER

Microsoft'tan Xbox Live Gold'un Türkiye fiyatına zam!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Microsoft'tan Xbox One sahiplerine kötü haber geldi. Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass servislerinin Türkiye fiyatına zam yapıldı.

Microsoft'tan Xbox Live Gold'un Türkiye fiyatına zam!

Bugün güncellenen fiyatlara göre Xbox Live Gold'un ve Xbox Game Pass'in aylık ücreti 29 TL'den 59 TL'ye, senelik ücreti ise 179 TL'den 439 TL'ye çıkarıldı.

Oyun fiyatlarıyla zaten fena bir darbe yemiş olan Türkiye'deki oyuncular, böylece aylık abonelik sistemiyle de işi kurtaramayacaklar.

PARTNERÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kestiÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kesti
Huawei Mate 20 Pro kutudan çıkıyor!Huawei Mate 20 Pro kutudan çıkıyor!
Marvel's Spider-Man evrenine Black Cat giriş yapıyor!Marvel's Spider-Man evrenine Black Cat giriş yapıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Xbox Live Gold Türkiye Xbox One teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Operasyon başladı, savaş uçakları hedefleri bombalıyor

Operasyon başladı, savaş uçakları hedefleri bombalıyor

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Mate 20 Pro kutudan çıkıyor!

Huawei Mate 20 Pro kutudan çıkıyor!

Marvel's Spider-Man evrenine Black Cat giriş yapıyor!

Marvel's Spider-Man evrenine Black Cat giriş yapıyor!

Huawei Mate 10 kullanıcılarına Pie müjdesi!

Huawei Mate 10 kullanıcılarına Pie müjdesi!

Android köklü değişikliklere gidiyor!

Android köklü değişikliklere gidiyor!

Battlefield 5 nefes kesen hikaye fragmanı geldi!

Battlefield 5 nefes kesen hikaye fragmanı geldi!

Dünya miras alanlarının yüzde 80'i risk altında!

Dünya miras alanlarının yüzde 80'i risk altında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.