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Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Microsoft'un yeni ortaya çıkan patenti ses getirecek. Katlanabilen telefona ait patent bu kez şaşırtıcı bir şekilde tek ekranlı...

Microsoft'tan yeni katlanabilen telefon! İşte görüntüsü...

Microsoft'un son senelerde sıkça konuşulan ancak bir türlü gerçeğe dönüşmeyen Andromeda cihazı, yeni bir patentle tekrar gündeme geldi.

Patentte Microsoft'un bir başka katlanabilir cihazı hayal ettiğini görüyoruz. Daha önceki katlanan üç ekranın aksine, bu defasında sadece bir esnek ekran tarif ediliyor. Ekran 360 dereceye yakın açılıp kapanmak yerine, sadece aynı yönde açılıp kapanabiliyor.

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Böyle bir cihazda akla gelen ilk şey, katlanabilen ekranın normal ekranlar kadar dayanıklı olmadığı ve esnek malzemenin ne kadar dayanabileceği. Microsoft elbette bunun farkında ve patentte sorunu çözmeye yönelik birkaç şeyden bahsediyor. Örneğin menteşe, açılıp kapanırken "minimum bükülme açısını" belirlemeye izin veriyor. Buna ek olarak menteşe bölümü "köprü yapıları" yardımıyla ekran açıkken onu açık konumda tutmayı sağlıyor. Böylece ekranın katlanan kısmına dokunmak, diğer kısımlarına dokunmaktan pek farklı olmuyor.

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Patent, bir "deforme edilebilir bileşenden" de bahsediyor. Bu bileşen, menteşe mekanizmasında yer alıyor ve ekran katlandığında oluşabilecek "aşırı hassaslığı" ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu patent, Microsoft'un bitmek tükenmek bilmeyen katlanabilir cihaz patentlerinden sadece bir tanesi. Bu nedenle böyle bir cihazın piyasaya çıkıp çıkmayacağını söylemek imkansız. Yine de Panos Panay'ın katlanabilen bir Surface cihazı üretmek istediğini biliyoruz ve yeni patent, bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir.

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Microsoft Andromeda katlanabilir telefon katlanan telefon

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