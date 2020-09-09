Microsoft tarafından Adobe Flash uyarısı son kez yapıldı

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Microsoft uzun süredir Adobe Flash uyarısı yapıyordu. Tam olarak beklendiği gibi bu yılın sonunda uygulamanın desteğine son vereceği kesin olarak açıklandı. Microsoft şirketi bu konuda son derece kararlı görünüyor. Artık yılın son dört ayına girdiğimiz şu günlerde, kesin hatırlatma yapmak gerekiyor. Firma tamamen bu uygulamadan desteğini çekecek. Hem de çok yakında.

Adobe Flash ile ilgili karar adeta yılan hikayesine döndü. Birçok kişi bu uygulamanın güvenli olmadığını düşünüyor. Microsoft, uygulamaya pek güven duymayanlar arasında yer alıyor. Ancak yine de firmanın bu konuda tamamen kararlı olduğunu söylemek imkansız. Şirket bazen desteğini çekme kararından vazgeçme sinyalleri yakabiliyor.

GÜNCELLEME İLE ADOBE FLASH PLAYER KALDIRILACAK

Internet Explorer 11, Edge Legacy ve Edge Chromium şu anda Microsoft tarafından en çok kullanılan tarayıcılar içerisinde yer alıyor. 2021 yılının başlarında, Windows’un desteklediği tüm Microsoft tarayıcılarda bu sistem kalkmış olacak. “Adobe Flash Player’i kaldırmak için güncelle” seçeneği kullanıcılara ilk başta seçenek olarak sunulacak. Hemen ardından bu uyarı zorunluluk halini alacak.

Flash’ın üreticisi tarafından sonlandırılmasından yaklaşık 3 yıl kadar sonra ona elveda denilecek. Eğer sizler de bu uygulamayı kullanıyorsanız, yıl sonunda başka bir uygulamaya bakmanız yararınıza olacaktır.

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