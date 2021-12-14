Microsoft Teams acil aramalara engel oldu

Reddit kullanıcısı KitchenPicture5849, Microsoft Teams’in önemli bir hataya sebep verdiğini ortaya çıkardı. Uygulama acil aramaların yapılmasına engel oluyordu.

MICROSOFT TEAMS'TE KRİTİK HATA

Telefon, acil bir arama yapmaya çalıştığınızda aramanın etkin olduğunu söylüyor ve bir kez çalıyor, ancak bağlantıyı hiçbir zaman doğru şekilde başlatamıyor. Arama kayıtlarına bile söz konusu çağrı kayıt olmuyor. Bu önemli bir hata olduğundan şirket bu problemi gidermek için kolları sıvadı.

Hatanın nedeni tam olarak belirlendi. Tüm Android arama uygulamaları, işletim sisteminde, aramaların geçiş yapmasını engelleyen bir sıralama sorunu yaşanma olasılığını artırıyordu. Google, Reddit kullanıcısıyla konuştu ve böylece düzeltmeler planlandığı ortaya çıktı.

Google, Microsoft yamasına ek olarak, 4 Ocak’ta sorunun kendi tarafını ele alması gereken bir Android platform güncellemesi sunuyor. Probleme yol açan sorunu temizlemek için Teams’i silebilir ve yeniden yükleyebilirsiniz ve oturumunuzun açık kalması herhangi bir aksiliği önleyecektir. Google, bunun yalnızca “az sayıda cihazı” etkilediğini söyledi. Ancak mesele, ciddiydi. Problem birinin kendi hatası olmadan hayat kurtaran bir arama yapmasını engelleyebilirdi.

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