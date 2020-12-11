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Microsoft Teams çöktü, erişim sorunu yaşandı!

11.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Microsoft Teams çöktü, erişim sorunu yaşandı!

Microsoft Teams çöktü. Microsoft'un uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim sistemlerinde sıklıkla kullanılan uygulaması Microsoft Teams, kısa süreli erişim sorunu yaşadı. Yaşanan aksaklık, Türkiye'deki kullanıcılara da yansıdı.

Microsoft Teams çöktü mü? sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Bu durum, Down Detector'un haritasında da görüldü. Teams kullanıcıları, sorun bildirerek Microsoft Teams bağlantı sorunu yaşadıklarını söyledi.

MİCROSOFT TEAMS ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de de sıklıkla kullanılan Microsoft Teams, kısa süreli bir çökme yaşadı. Bazı kullanıcılar, yaşanan sorun nedeniyle hizmetin internet bağlantısı uyarısı verdiğini söyledi. Ancak uyarıya rağmen kullanıcılar internet bağlantılarının olduğunu bildirdi.

Microsoft Teams çöktü

Microsoft Teams farklı özellikler deniyorMicrosoft Teams farklı özellikler deniyor

Down Detector'da yoğun sorunla listelenen Microsoft Teams, yine aynı siteye göre anlık olarak düzelmiş, sorunlarından arınmış görünüyor. Yaşanan sorunun ise Türkiye merkezli olduğu düşünülüyor. Henüz konu hakkında Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmiş değil.

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