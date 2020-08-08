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Microsoft Teams farklı özellikler deniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Bildiğiniz üzere şirketlerin her zaman için bir arada olma ihtiyaçları bulunuyor ve Microsoft Teams yeni özelliği bunu çok ayrı bir noktaya taşımayı başaracak.

Microsoft Teams farklı özellikler deniyor

Bir arada olmadan bahsedilirken elbette sadece önemli olan toplantı değil. Mesela şirketlerin veya eğitim kurumlarının yaptığı etkinlikler hem büyük moral kaynağı oluyor hem de aradaki bağı kuvvetlendiriyor. Microsoft şirketinin kendi uygulaması olan Microsoft Teams bunun farkında olduğu için, 20 bin kişiye kadar etkinlik düzenlenmesini sağlayacak.

Microsoft şirketinin özellikle de Zoom gibi platformlara karşı kendisini koruyabileceği nadir kalelerden birisi de hiç şüphesiz Microsoft Teams olarak adlandırılan uygulamadır. Şirket bu uygulamasını birçok açıdan farklı özelliklerle donatmaya çalışıyor. Burada en çok öne çıkan konu çoklu etkinliklerdir.

Şirketin Advanced Communications ile birlikte yaklaşık 20 bin kişilik organizasyonlara ortam sağlayabilmesi en önemli yeni özellikler arasında yer alıyor. Microsoft Teams genel müdürü Nicole Herskowitz, işletmelerin pandeminin erken aşamalarına hızla uyum sağlamaları ve uzun vadede daha sürdürülebilir bir dönüşüme bakmaları gerektiğinden böyle bir yenilik yaptıklarını söyledi.

Microsoft’un; sanal asistanı Cortana ve Skype kurumsal müşterileri için de bazı yenilikler düşündüğü söyleniyordu. Böylece firma herhangi bir kuruluşun isteyebileceği her şeye sahip olacak. Sizce Microsoft Teams yeni özellikleri daha başka ne tür yararlar sağlayabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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