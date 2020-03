Microsoft Teams koronavirüs temposuna dayanamadı

Koronavirüs fark ettiğiniz üzere bambaşka bir boyuta evrildi. Hal böyle olunca birçok şirket de çalışanlarının sağlığını düşünerek ofis ortamını ev ortamına taşıma kararı aldı. Hem karantina uygulamalarının başladığı Avrupa'da hem de sıkı önlemlerin alındığı ülkemizde birçok işletme evden çalışma dönemine geçmiş durumda. Bu durum, ekip içi iletişim sağlayan uygulamalara olan talebi de inanılmaz şekilde arttırdı. O uygulamalardan birisi de Microsoft Teams'ti. Ancak Microsoft Teams çok çabuk pes etti.

Microsoft'un ekip içi iletişim sağlayan Microsoft Teams uygulaması, Avrupa'da mesai saatinin başlamasıyla birlikte çöktü. Evden çalışmak ve ekibiyle iletişim kurmak için Microsoft Teams kullanan çoğu çalışan zor durumda kaldı. Konu hakkında Microsoft 365 hesabı üzerinden bir tweet atan Microsoft, sorunun kaynağını araştırdıklarını söyledi. Ancak soruna hala bir çözüm bulunabilmiş değil.

We're investigating messaging-related functionality problems within Microsoft Teams. Please refer to TM206544 in your admin center for further details. ^JP