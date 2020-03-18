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Microsoft Teams koronavirüs temposuna dayanamadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Microsoft Teams, koronavirüs nedeniyle çöktü. Microsoft'un ekip içi iletişim uygulaması Microsoft Teams, karantina yüzünden artan ev mesailerini kaldıramadı.

Microsoft Teams koronavirüs temposuna dayanamadı

Koronavirüs fark ettiğiniz üzere bambaşka bir boyuta evrildi. Hal böyle olunca birçok şirket de çalışanlarının sağlığını düşünerek ofis ortamını ev ortamına taşıma kararı aldı. Hem karantina uygulamalarının başladığı Avrupa'da hem de sıkı önlemlerin alındığı ülkemizde birçok işletme evden çalışma dönemine geçmiş durumda. Bu durum, ekip içi iletişim sağlayan uygulamalara olan talebi de inanılmaz şekilde arttırdı. O uygulamalardan birisi de Microsoft Teams'ti. Ancak Microsoft Teams çok çabuk pes etti.

MİCROSOFT TEAMS ÇÖKTÜ

Microsoft'un ekip içi iletişim sağlayan Microsoft Teams uygulaması, Avrupa'da mesai saatinin başlamasıyla birlikte çöktü. Evden çalışmak ve ekibiyle iletişim kurmak için Microsoft Teams kullanan çoğu çalışan zor durumda kaldı. Konu hakkında Microsoft 365 hesabı üzerinden bir tweet atan Microsoft, sorunun kaynağını araştırdıklarını söyledi. Ancak soruna hala bir çözüm bulunabilmiş değil.

MİCROSOFT TEAMS'TE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Microsoft Teams üzerinden iletişim kurmaya çalışan çalışanlar hala birçok sorunla karşı karşıya. Yapılan açıklamalara göre Microsoft Teams'in mesajlaşma kısmı şu an bile birçok sorunun yaşandığı nokta. Microsoft ise umarız ki bu zor günlerde insanların sorunlarını kısa zamanda çözecek.

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Microsoft Microsoft Teams koronavirüs Karantina

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