Microsoft Teams, uctan uca şifreleme ekledi

Şirketinizin BT yöneticisi uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) etkinleştirirse ve aramanın her iki tarafı da bu özelliği kullanmayı seçerse, davetsiz misafirlerin konuşmaları gözetlemesi çok daha zor olacak. Microsoft, kayıt, arama aktarımları, grup aramalarına genişletme ve canlı altyazılar dahil olmak üzere daha katı şifreleme kullanırsanız birkaç önemli özelliği kaybedeceğiniz konusunda uyardı. Bu seçenekleri yeniden kazanmak için E2EE’yi devre dışı bırakmanız gerekecek.

GİZLİLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Teams zaten hem aktarım sırasında hem de hareketsiz durumdayken şifreleme kullanıyor olsa da, içeriğin korunması adına yeni bir pencere sunmaya devam ediyor. Uçtan uca şifreleme, hedeflenen alıcıların ötesindeki herhangi birinin arama verilerinin şifresini çözmesini engelliyor. Bu gizlilik için önemli bir gelişme. Ancak şirketler, hükümetler ve kolluk kuvvetleri için çok olumlu bir yenilik olmayacak. Yetkililerin Microsoft’un hareketine tepki göstermesi şaşırtıcı olmaz. Günümüzde internette en önemli şeylerden biri gizlilik ve güvenlik olduğundan kullanıcılar açısından önemli bir gelişme olacak. Özellikle iş görüşmeleri ve benzeri görüşmeler yaparken verilerin gizli olması son derece önem taşıyor. Bu nedenle güncelleme online görüşmeler için kullanışlı bir yenilik diyebiliriz.

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