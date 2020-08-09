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Microsoft TikTok için hedef büyüttü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Microsoft, TikTok konusunda, sadece ABD operasyonunu değil, şirketin tüm hisselerini ve tüm dünyadaki operasyon haklarını satın almanın peşinde.

Microsoft TikTok için hedef büyüttü

Trump’ın TikTok’u ABD’dan banlamak ve 100 milyon zengin ABD ergeni ile ABD’nin etkili olduğu zengin Avrupa ülkelerindeki ergenleri uygulamadan koparma tehdidi ByteDance’ı korkutmuş olabilir mi?

Microsoft’a TikTok’un ABD operasyonunu satmaya ikna olan ByteDance’ın şimdi tüm TikTok’u Microsoft’a devretme seçeneğini de konuştuğu söyleniyor.

Böyle bir durumda TikTok’un tüm kontrolünü eline alacak olan Microsoft’un, uygulamayı ByteDance’dan tamamen kopartarak ABD’ye taşıması bekleniyor. Ancak Microsfot’un öngörüsüne göre, TikTok uygulamasını ByteDance üzerinden Microsot merkezine taşımak ve Çinle tüm bağlantılarını kesmek, 1 sene kadar vakit alacak. Hatta bazı uzmanlara göre, 800 milyon kullanıcıya sahip olan ve Çin’de kurulu komplike bir sosyal medya uygulamasını ABD’ye taşımanın 8 yıl zaman alması da olası görünüyor. Dolayısıyla Microsoft’un 1 yıllık tahminini çok iyimser buluyorlar.

Öte yandan Çin hükumeti bu alışveriş konusunda ateş püskürüyor. Çinli yetkililer, ABD’nin ByteDance yöneticilerini tehdit ederek uygulamayı “çaldığını” açık açık medya önünde haykırdılar. ABD’yi hırsızlıkla suçlayan Çin, ABD’nin bir korsan gibi bu dev sosyal medya şirketine “çöktüğünü” iddia ediyor. Bu satışın gerçekleşmesi halinde ise ABD’ye misilleme yapacaklarını vurguluyorlar.

Böyle bir durumda Çin’in, Çin’de kurulu ABD fabrikalarına, şirketlerine farklı bahanelerle el koyacağı ve üç kuruş paraya Çinli şirketlere satın aldırılacağı düşünülüyor.

Ne dersiniz, 3. Dünya Savaşı, sabah akşam dans etmeden duramayan 800 milyon ergene kimin mal satacağı kavgasından çıkabilir mi? Çünkü çıkacak gibi duruyor.

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