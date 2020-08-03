Microsoft TikTok'a talip oldu

Şirket satış görüşmelerinin başladığını duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın, Çin merkezli kısa video uygulaması TikTok'u yasaklayacağını açıklamasının ardından Amerikan teknoloji ve yazılım devi Microsoft, TikTok'un ABD'deki operasyonlarına talip olduğunu açıkladı. Başkan Trump'ın TikTok'la ilgili tereddütlerine rağmen, bu markanın Çinli sahibi ByteDance ile görüşmelerde bulunmak istediğini açıklayan Microsoft, 15 Eylül'e kadar bir anlaşmaya varmak istiyor.

ByteDance ise Trump'ın güvenlik gerekçesiyle "TikTok'u ABD'den kovma" tehdidinin ardından, uygulamanın ABD birimini elden çıkarma konusunda büyük bir baskı altına girmiş durumda. Amerikan medyası da daha önce Microsoft'un TikTok'a olan ilgisini gündeme getirmiş, ancak Başkan Trump bu fikre de olumsuz yaklaşmıştı. Microsoft da Pazar günü yaptığı açıklamada, Trump'ın endişelerini haklı bulduğunu ve bu konuyla detaylı bir şekilde ilgileneceğini duyurdu.

Microsoft, dünya çapında büyük rağbet gören TikTok uygulamasının sadece ABD birimini değil, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki faaliyetlerine de sahip olmak istiyor. Şirket, bu konuda hisselerin çoğunluğu kendinde kalmak şartıyla başka yatırımcılarla da ortaklık yapabileceğini bildirdi. ByteDance ile olası bir satış işlemi için görüşmelerin henüz erken safhada olduğunu açıklayan Microsoft, bu görüşmelerin sonunda bir anlaşma olacağının garantisi olmadığını belirtti.