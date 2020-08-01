“Microsoft TikTok’u Satın Almak İçin Ön Görüşmelere Başladı”

ByteDance, Microsoft ya da TikTok’un Çin şirketi ByteDance’e bağlı olmasına yönelik incelemeyi yürüten panele başkanlık eden ABD Maliye Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama gelmedi. TikTok ise yaptığı açıklamada, “Söylentiler ya da iddialarla ilgili yorum yapmıyoruz. Ancak TikTok’un uzun vadede başarı olacağından eminiz” dedi.

Aynı kaynak, merkezi Washington’da bulunan ve profesyonel sosyal medya platformu olarak bilinen LinkedIn’in sahibi Redmond şirketinin Facebook gibi doğrudan rakiplerine kıyasla TikTok’u satın alırken daha az engelle karşılaşabileceğini de söyledi.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynağa göre, bu kapsamda TikTok’u satın almak üzere istikşafi görüşmelere başlayan şirketlerden biri Amerikan teknoloji devi Microsoft.

Teknoloji devi Microsoft’un bir süredir ABD yönetiminin hedefinde olan TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için istikşafi görüşmelere başladığı belirtildi.

Trump: “TikTok’u yasaklayabiliriz, başka şeyler de yapabiliriz”

Florida’ya giderken basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, “TikTok’u yasaklayabiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz. Birkaç seçenek var. Ama çok gelişme oluyor. Ne olacağını göreceğiz. Ama TikTok’la ilgili çok sayıda alternatifi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada TikTok’un ABD Yabancı Yatırım Komisyonu tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle inceleme altında olduğunu söylemiş, Başkan Trump’a bu hafta tavsiyede bulunacağını belirtmişti.

ABD Senatosu’nun İç Güvenlik Bakanlığı ve Hükümet İşleri Komisyonu geçtiğimiz hafta federal çalışanların hükümet tarafından verilen cihazlarda TikTok’un kullanılmasını yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Tasarının Senato Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Temsilciler Meclisi de benzer bir tasarıyı kabul etmiş durumda.

