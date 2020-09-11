Microsoft: Trump ve Biden'a hacker saldırıları yoğunlaşıyor

Bilgisayar korsanlarının Rusya, Çin ve İran bağlantılı olduğu düşünülüyor.Teknoloji şirketi Microsoft, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde başkan adaylarının seçim kampanya ekiplerine yönelik yurt dışı kaynaklı hacker saldırılarının arttığını bildirdi.

Şirketin Müşteri Güvenliği birimi Başkan Yardımcısı Tom Burt, Rusya, Çin ve İran'la bağlantılı bilgisayar korsanlarının (hacker), Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın yakın çevresinden kişilere karşı casusluk girişimlerinde bulunduğunu kaydetti. Burt'ün sunduğu raporda 3 Kasım'daki seçimler yaklaştıkça korsan saldırı girişimlerinin de yoğunluk kazandığına işaret edildi.

Burt, geçen yıl bir Rus hacker grubunun Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin siyasi danışmanlarıyla uzmanlar ve düşünce kuruluşlarının hesaplarına sızmaya çalıştığını, aynı grubun 2016'daki başkanlık seçimlerinde de aktif olduğunu belirtti. Microsoft yetkilisi, Çinli korsanların Demokratların adayı Biden'ın yakın çevresinden birine ait hesaplara girme çabalarının ve İranlıların Trump'ın seçim kampanya ekibine yönelik korsan saldırısının başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti. Burt, Rus korsanların saldırılarının başarılı olup olmadığına dair bilgi ise vermedi.