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Microsoft: Trump ve Biden'a hacker saldırıları yoğunlaşıyor

11.09.2020 10:40 | Son Güncelleme

Microsoft, ABD'deki Başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat ve Cumhuriyetçi kampanya ekiplerine yönelik korsan saldırıların arttığını bildirdi.

Bilgisayar korsanlarının Rusya, Çin ve İran bağlantılı olduğu düşünülüyor.Teknoloji şirketi Microsoft, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde başkan adaylarının seçim kampanya ekiplerine yönelik yurt dışı kaynaklı hacker saldırılarının arttığını bildirdi.

Şirketin Müşteri Güvenliği birimi Başkan Yardımcısı Tom Burt, Rusya, Çin ve İran'la bağlantılı bilgisayar korsanlarının (hacker), Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın yakın çevresinden kişilere karşı casusluk girişimlerinde bulunduğunu kaydetti. Burt'ün sunduğu raporda 3 Kasım'daki seçimler yaklaştıkça korsan saldırı girişimlerinin de yoğunluk kazandığına işaret edildi.

Burt, geçen yıl bir Rus hacker grubunun Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin siyasi danışmanlarıyla uzmanlar ve düşünce kuruluşlarının hesaplarına sızmaya çalıştığını, aynı grubun 2016'daki başkanlık seçimlerinde de aktif olduğunu belirtti. Microsoft yetkilisi, Çinli korsanların Demokratların adayı Biden'ın yakın çevresinden birine ait hesaplara girme çabalarının ve İranlıların Trump'ın seçim kampanya ekibine yönelik korsan saldırısının başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti. Burt, Rus korsanların saldırılarının başarılı olup olmadığına dair bilgi ise vermedi.

Biden ve Trump'ın seçim kampanya ekipleri, casusluk girişimlerinden haberdar olduklarını bildirdi.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise ABD'nin yıllardır "seçimlere müdahale" konusunu tartıştığı ancak nesnel bir kanıt sunamadığı belirtilerek iddialar geri çevrildi. İran'ın New York'taki BM Temsilciliğinden yapılan açıklamada da "İran'ın hacker saldırısı düzenleyeceği düşüncesinin bile gülünç ve akıl almaz olduğu" kaydedildi. Çin de daha önce hakkındaki benzer iddiaları yalanlamıştı.

rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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