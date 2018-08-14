HABER

Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

Microsoft Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Forza Horizon 4 Türkçe Dublajlı olarak çıkışını gerçekleştirmeyecek.

Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!

Microsoft Türkiye tarafından yapılan açıklama ile serinin yeni oyunu Forza Horizon 4'ün Türkçe Dublajlı ve altyazılı olarak 2 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyordu.

Hem PC, hem de Xbox One'da oynanabilecek olan Forza Horizon 4'ün, Türkçe altyazı seçeneğinin yanı sıra Türkçe dublajlı olarak çıkacak olması da haliyle oyuncular tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Anlaşılan yeni gelen bilgilere göre Microsoft, Türk oyuncularını yüz üstü bırakmayı tercih etti.

Microsoft Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Forza Horizon 4 Türkçe Dublajlı olarak çıkışını gerçekleştirmeyecek. Yinede oyuncular oyunu Türkçe altyazı seçeneği ile oynayabilecekler.

Microsoft Türkiye'nin yaptığı resmi açıklama metni tam olarak şöyle;
Forza Horizon 4'te Türkçe dil desteği olmayacak!

"2 Ekim 2018'de Türk oyunseverlerle buluşacak olan Forza Horizon 4 oyunumuz, elimizde olmayan teknik problemler nedeniyle, Türkçe dublaj ve atyazı yerine, yalnızca Türkçe altyazı seçeneğiyle sunulacaktır. Yapılan bu değişiklikten ötürü bizim de en az sizin kadar üzgün olduğumuzu belirtiriz.

Türkçe dublajlı Forza Horizon 4 için ön siparişte bulunan kullanıcılarımızı ürünleri arzu ettikleri takdirde Xbox Store üzerinden iade edilecektir. Türkiye ve Türkçe oyun pazarına özel yerelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederi. Saygılarımızla."

Anlaşılan kurda oluşan dalgalanma Microsoft Türkiye'yi de etkilemiş gibi gözüküyor. Bu durumdan rahatsız olan oyuncular artık oyunu alabileceklerine şükreder duruma geldi. Zor dönemlerden geçiyoruz zor...

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?
Yüzde 40 zam kapıda!Yüzde 40 zam kapıda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft teknoloji

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yüzde 40 zam kapıda!

Yüzde 40 zam kapıda!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizde microsofttan bişey almayız. Olanla idare ederiz bu kadar basit.
Diğer Haberler
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...

Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?

Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?

Yüzde 40 zam kapıda!

Yüzde 40 zam kapıda!

Fortnite üzerinden iş görüşmesi yapılıyor artık!

Fortnite üzerinden iş görüşmesi yapılıyor artık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.